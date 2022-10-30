Altay Bayındır: "İnşallah bol gollü galibiyetlere devam ederiz"

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Lider olmak zordur, lider kalmak daha zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bol gollü galibiyetlere devam ederiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, "Güzel bir gidişat varsa, büyük bir camiada oynuyorsanız galibiyetler her zaman güzel ve değerlidir. Lider olmak zordur, lider kalmak daha zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bol gollü galibiyetlere devam ederiz. Şimdi bir Avrupa maçımız var, o maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlıklı bir şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Hocamız babacan bir tavırla bizlere sahip çıkıyor"

Maçın Teknik Direktör Jorge Jesus’un kendisini tribünlere alkışlatması hakkında konuşan Bayındır, "Hoca benim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Bizler de hocamızın dediği sisteme uygun bir şekilde sahada oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz zaten hoca da bu sebepten dolayı bize sahip çıkıyor. Hocanın arkamızda durması hem öz güven veriyor hem daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Hocamız babacan bir tavırla bizlere sahip çıkıyor" diye konuştu.

"Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli"

Taraftarların kendilerini hem iç sahada hem deplasmanda yalnız bırakmadığını söyleyen başarılı kaleci, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Bir olduğumuz zaman kendimizi daha güçlü hissediyor ve daha iyi mücadele ediyoruz. İyi bir gidişatımız var. Ben eve gittiğimde maçı defalarca tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Bugün buraya birçok taraftarımız geldi, hepsine canı gönülden teşekkür ederiz. Onlar bize destek çıktığında biz arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz her zaman böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"İnşallah o sayıları geçeriz"

Fenerbahçe’nin 104 gol attığı sezonla ilgili gelen soruya ise Altay Bayındır, "Önde oynuyoruz. Bu da gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır ve o sayıları da geçeriz. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz, belki geçeriz. Güzel olur geçersek" diye cevap verdi.

Fenerbahçe’nin oynadığı sistemde savunma hattının önde kurulmasının hatırlatılması üzerine ise 24 yaşındaki kaleci, "Bugün de birçok kez bu oldu. Çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oluyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Farklı ve güzel bir sistem. Rakibi baskı altına aldığımız bir sistem" diyerek sözlerini tamamladı.