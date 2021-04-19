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Altay Bayındır ameliyat oldu

El bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçeli kaleci, başarılı bir operasyon geçirdi.

Spor 19.04.2021, 10:43
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Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

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