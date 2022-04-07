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Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa etti. Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, “Büyük Altay camiasına ve taraftarına, altı yıllık görev sürem boyunca gösterdikleri destekler için yürekten teşekkür ederim” dedi.

Spor 07.04.2022, 16:56
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa etti. Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, “Büyük Altay camiasına ve taraftarına, altı yıllık görev sürem boyunca gösterdikleri destekler için yürekten teşekkür ederim” dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kulüp başkanlığı görevini bıraktı. 2016 yılında 27 yaşındayken görevi devralan Ekmekçioğlu, kulüp tarihinin en genç başkanı olmuştu. 5 yıl içerisinde 3 şampiyonluk yaşayarak Altay’ı, 3. Lig’den Süper Lig’e taşıyan Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti. Özgür Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak amacıyla görevi bıraktığını söyledi.

Ekmekçioğlu mali tabloyu açıkladı

Genel kurul gününe kadar kulüpteki işleyişin planlanan şekilde devam edeceğini, teknik ekip, futbolcu, personel ve piyasa ödemelerinin yapılacağını vurgulayan Ekmekçioğlu, "Bu süreçte Büyük Altay’ımıza mutlaka başkan adayları çıkacaktır. Bu ay gerçekleşecek olan genel kurulda seçilecek yeni yönetimin Büyük Altay’ı Süper Lig’de bırakacağına inancımız tam. 3. Lig’deyken kulübü 10 milyon dolat borçla devraldık, yönetim alacakları dahil şu anki mevcut borcumuz 19 milyon 500 dolar. Göreve geldiğimiz gün 3 TL olan dolar bugün artık 15 TL’ye kadar yükseldi. Altı yıl önce devraldığımız borç, bugün yaklaşık 150 milyon TL. Aradaki fark altı yıllık döviz kur farkından ve şampiyon olma hedeflerimizdeki yabancı oyuncu transferlerinden kaynaklandı. Kulübümüzün şu anda yabancı futbolcularımıza sadece iki aylık gecikmiş maaş ve ara ödeme borcu bulunmaktadır. Yerli oyuncu borçları da dahil olmak üzere tüm hesaplarımız Yüksek Divan Kurulu’muza sunulmuştur" dedi.

Ekmekçioğlu döneminde kulübe kazandırılanlar

Ekmekçioğlu, görev süresinde altyapıdan yetiştirdikleri Cenk Özkacar’ı Lyon’a sattıklarını ve tarihi sponsorluk anlaşmaları yaptıklarının altını çizerek, özellikle Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun proje ve inşa sürecinin çok önemli olduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Proje başladığında sadece iki tribünü bulunan ve renkleri mavi-beyaz olarak dizayn edilen stadımızı, Milletvekilimiz Hamza Dağ, İZTO Başkanımız Mahmut Özgener, camiamız ve taraftarımız ile el ele vererek bugünkü siyah-beyaz ve üç tribünlü haline getirdik. Açılıştan bir gece öncesine kadar ismi (Alsancak) olarak belirlenen stadı, gece yarısına kadar çabalayıp camiamızın efsanesi Mustafa Denizli’nin ismini verdirip evimize kavuştuk. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’mizi ise önemli yatırım yaparak yeniledik, ek binalarla kapasitesini artırdık.”

Ekmekçioğlu’ndan teşekkür

Görev süresinde başta Mustafa Denizli olmak üzere Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü, İbrahim Akın ve Masör Mahmut Çalış gibi isimleri kulübe yeniden kazandırarak, Altay’ı geçmişiyle kucaklaştırdıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, “Altay Spor Kulübü’nde artık yeni bir dönemin başlıyor. 3. Lig’de devraldığımız bayrağı, yeni yönetime Süper Lig’de devredeceğiz. Kulübümüzün yeni yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Büyük Altay’ın başarısı için mücadelemiz devam edecek. Altay taraftarı ve Altay camiası, her zaman, her şeyin en iyisine layıktır. Sadece Avrupa hedefimizi gerçekleştiremeden veda etmek içimizde bir ukde olarak kaldı ama bir gün Büyük Altay olarak bunu da başaracağız. Önemli olan tek şey, Altay Spor Kulübü’nün başarısıdır. Büyük Altay camiasına ve taraftarına, altı yıllık görev sürem boyunca gösterdikleri destekler için yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Altay yönetimi 21-28 Nisan tarihleri arasında seçimli genel kurul gerçekleştirecek. Genel kurula kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, başkanlık görevini yerine getirecek.

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