Altay Başkanı Ekmekçioğlu’ndan hakem tepkisi

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Konyaspor ile oynanan mücadelede Altaylı Pinares’in kırmızı kartla oyundan atıldığı penaltı pozisyonu için maçın hakemi Abdülkadir Bitigen’e tepki gösterdi. Ekmekçioğlu, “Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen’in yönetimini eleştirerek tepki gösterdi.

“Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu”

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, gole giden Kappel’e 35. dakikada yapılan faulün es geçildiğini ve hakem Abdülkadir Bitigen’in takdir haklarını rakip takımdan yana kullandığını belirterek, “Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden gözlemci Gaip Bitigen’in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen’in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü’ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares’in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır” dedi.

"Artık güven duygumuzu kaybettik"

Altay’ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, “Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo’nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel’e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş’ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi’ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üte geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik” diye konuştu.