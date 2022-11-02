banner596

Son Dakika

Altay - Bandırmaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Spor 02.11.2022, 17:31
Altay - Bandırmaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Altay, Bandırmaspor’u konuk edecek. 5 Kasım Cumartesi günü Alsancak Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bun göre; karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ferdi Karadoruk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Yorumlar (0)