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Altay - Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıkıyor
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay’ın Bandırmaspor’u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkıyor.
Spor 01.11.2022, 12:52
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay’ın Bandırmaspor’u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkıyor.
Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Altay, 5 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Bandırmaspor’u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşma öncesinde müsabakanın bilet fiyatları satışa açılıyor. Biletler, bugün saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP B Tribün: 1000 TL
VIP A-C Tribün: 500 TL
Numaralı Alt ve Üst Tribün: 80 TL
Maraton Üst ve Alt Tribün: 35 TL
Misafir Tribün: 35 TL