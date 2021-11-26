Alsancak Stadı yeni ismiyle geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Alsancak'ta yapımı tamamlanan stadyuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Alsancak'taki stadın isminin Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlendiğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

En son 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapan Alsancak Stadı'nın yıkım çalışmaları 2015'te tamamlanmıştı. Yeni stadyumun temeli ise 9 Eylül 2017'de atıldı.

Kaynak: Cnnturk.com