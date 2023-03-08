Alperen’den Brooklyn Nets karşısında double-double

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Brooklyn Nets’e 118-96’lık skorla mağlup oldu. Alperen mücadeleyi 16 sayı ve 12 ribaund ile double-double yaparak tamamladı.

NBA’de normal sezon heyecanı 8 maç ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde mücadele ettiği Brooklyn Nets’e 118-96’lık skorla mağlup oldu. Brooklyn’de Mikal Bridges’in 30, Nicolas Spencer Dinwiddie’nin ve Claxton’ın 18 sayısı galibiyeti getirdi. Houston’da ise 16 sayı, 12 ribaund ve 2 asist ile double-double yapan Alperen Şengün, mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Brooklyn 37. galibiyetini elde ederken, Houston ise 50. mağlubiyetini aldı.

Furkan 6 sayı kaydetti, Philadelphia kazandı

Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers, deplasmanda Batı Konferansı’ndan Minnesota Timberwolves’u 117-94’lük skorla yendi. Philadelphia’da 39 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile mücadele eden Joel Embiid ile 27 sayı, 5 asist üreten Tyrese Maxey, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte 5 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmayı 6 sayı ve 1 ribaund ile tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Anthony Edwards’ın 32 sayı ve 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Philadelphia 43. galibiyetine ulaşırken, Minnesota toplamda 33. yenilgisini aldı.

Irving-Doncic ikilisi 62 sayı attı, Dallas kazandı

Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks, sahasında karşı karşıya geldiği Utah Jazz’ı 120-116’lık skorla mağlup etti. Dallas’ta Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisi toplamda 62 sayı kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaund ve 6 asist ile double-double yaparken, Kyrie Irving de 33 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile oynadı. Utah’ta ise 33 sayı bulan Lauri Markkanen ile 21 sayı kaydeden Talen Tucker’in performansı yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Dallas galibiyet sayısını 34’e çıkarırken, Utah toplamda 35. mağlubiyetini yaşadı.

Golden State, Oklahoma City’e kaybetti

NBA’de Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Golden State Warriors’ı 137-128 yenerek üst üste 3. maçını kazandı. Bu sezonki 31. galibiyetine ulaşan Oklahoma’da Joshua Giddey 17 sayı, 17 asist ve 11 ribaund ile triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Shai Alexander da 33 sayı, 6 asist ve 3 ribaund kaydetti. Toplamda 32. mağlubiyetini yaşayan Golden State’de ise Stephen Curry’nin 40 sayı, 7 asisti ve Klay Thompson’un da 23 sayı, 4 ribaund ve 2 asisti yenilgiyi engelleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 117 - Washington Wizards: 119

Orlando Magic: 123 - Milwaukee Bucks: 134

New York Knicks: 105 - Charlotte Hornets: 112

Minnesota Timberwolves: 94 - Philadelphia 76ers: 117

Houston Rockets: 96 - Brooklyn Nets: 118

Oklahoma City Thunder: 137 - Golden State Warriors: 128

Dallas Mavericks: 120 - Utah Jazz: 116

Los Angeles Lakers: 112 - Memphis Grizzlies: 103