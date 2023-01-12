Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında sergilediği 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’e 135-115 mağlup oldu. Ligdeki 31. maçını kaybeden Houston’da Jalen Green 26 sayı, 5 ribaund ve Kenyon Martin Jr. 21 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Alperen Şengün de 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı. Bu sezonki 22. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De’Aaron Fox da 24 sayı ve 9 asist ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

Alperen’den tarihe geçen performans

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısındaki 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla kariyerinde ilk kez triple-double yaptı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 135 - Minnesota Timberwolves: 118

Washington Wizards: 100 - Chicago Bulls: 97

Atlanta Hawks: 105 - Milwaukee Bucks: 114

Boston Celtics: 125 - New Orleans Pelicans: 114

New York Knicks: 119 - Indiana Pacers: 113

Memphis Grizzlies: 135 - San Antonio Spurs: 129

Denver Nuggets: 126 - Phoenix Suns: 97

Sacramento Kings: 135 - Houston Rockets: 115