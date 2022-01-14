Alper Uludağ, Konyaspor’dan ayrıldı

Konyaspor, Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki futbolcu Alper Uludağ ile yolların ayırıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ve teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper’e teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.