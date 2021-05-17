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Alpaslan Öztürk Göztepe’ye veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alpaslan Öztürk’ün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Spor 17.05.2021, 20:54
Alpaslan Öztürk Göztepe’ye veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alpaslan Öztürk’ün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk takımdan ayrıldı. Göztepe’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong" denildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maça çıktı ve 3 de gol kaydetti.
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