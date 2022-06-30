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Alpaslan Öztürk, Eyüpspor’da
Eyüpspor, Galatasaray’dan stoper Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı.
Spor 30.06.2022, 18:36
Eyüpspor, Galatasaray’dan stoper Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı.
Eyüpspor, Galatasaray’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk’ü bir yıllığına kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk’e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.