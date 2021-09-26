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Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe’ye karşı ilk kez oynadı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Alpaslan ikinci yarıda Christian Luyindama’nın yerine oyuna girdi.

Spor 26.09.2021, 21:06
Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe’ye karşı ilk kez oynadı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Alpaslan ikinci yarıda Christian Luyindama’nın yerine oyuna girdi.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Alpaslan Öztürk için bu maçın ayrı bir önemi oldu. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Göztepe’de forma giyen Alpaslan ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu yedek başladığı karşılaşmada ikinci yarı Christian Luyindama’nın yerine oyuna dahil oldu.

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