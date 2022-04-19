Alpaslan Aydın: "Kupayı seyircimizle kaldırmak istiyoruz"

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Reggiana ile oynanacak maç öncesi konuştu. Aydın, taraftarları İstanbul’da oynanacak olan ikinci maça davet ederek, "Kupayı seyircimizle birlikte kaldırmak istiyoruz" dedi.

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde İtalyan ekibi Reggiana ile kupa mücadelesi verecek olan Bahçeşehir Koleji, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesinde son hazırlıklarını yaparken, Genel Menajer Alpaslan Aydın maç öncesinde konuştu. Rakibin iyi bir ekip olduğunu söyleyen Aydın, “Daha önce bu kupayı kazandılar ve formdalar. Biz de formdayız. Son 2 maçımızı kazanarak geldi. İnşallah bu kupayı namağlup olarak tamamlayacağız” dedi. Başarıyı getiren faktörün ekip olmak olduğunu söyleyen Aydın, “Biz çok uğraşıyoruz ama bu işin düğüm noktası ekip. Bütün çalışma arkadaşlarımız büyük emek gösterdi. Kulüp açıldığından bu yana ekibin yüzde 90’ıyla beraberiz, ayrılmadık. İnşallah uzun yıllar beraber olacağız. Bu işin sırrı ekip olmak. Hepimiz çok istiyoruz ve aile ortamımız var. Bunun da sonucu başarı oluyor. Kupa olarak çok heyecanlıyız. Bu Türkiye’ye gelecek 7. Avrupa Kupası. Tarihi bir kupa olacak. 3. Türk antrenörün kazandığı bir kupa olacak. Altyapımızdan çıkan bir koçla buraya geldik. Biz bu yola çıkarken, gençlerimiz ve çocuklarımız için çıktık. Onlara daha çok ulaşacağımız, onlara istediğimiz işleri daha çok yayacağımız bir aracı olacak bu kupa. O yüzden ayrı bir önemi var” açıklamasını yaptı.

“İnşallah kupayı seyircimizle kaldıracağız”

Yarı finalde iç sahada müthiş bir atmosfer olduğunu ifade eden Alpaslan Aydın, "Yarı finalde müthiş bir atmosfer vardı. Finalde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçlar, izlenmesi çok güzel maçlar. Bizim açımızdan kazanmak da çok önemli. Herkesi maça bekliyorum. Müthiş bir maç olacak 27’sinde. İnşallah kupayı seyircimizle kaldıracağız” diye konuştu. Takımın hedeflerinden de bahseden Aydın, “Bahçeşehir ilk başta Süper Lig’e belli bir yere ulaşmamız lazım. Nerede bitireceğimiz çok önemli. 6. ya da 7. bitirirsek Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkımız olacak ve tabii ki Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmayı hedefleyeceğiz. Daha sonra da önce Eurocup’a ardından da Euroleague’e çıkmak istiyoruz. Hedefimiz bu” diyerek sözlerini tamamladı.