Alp disiplini sporcuları, EYOF için İtalya’da

Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde (EYOF), alp disiplininde mücadele edecek milli sporcular, Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, İtalya’dan güzel bir dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

İtalya’nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde yapılacak olan Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali için Trieste’de yapılan resmi açılış töreni düzenlendi. Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali EYOF 2023’de Türkiye’yi 9 farklı branşta 11’i kız 13’ü erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek. Alp disiplininde ise Serra Nur Kartal, Can Göydaş, Defne Akgerman ve Salih Yusuf Kartaltepe mücadele edecek.

Alp disiplini sporcuları yarışmaların düzenleneceği Tarvisio’da antrenörler Sadık Topaloğlu ve Duran Demiryürek ile Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı gözetiminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışlar öncesinde açıklamalarda bulunan milli sporcular, Türkiye’yi EYOF’da temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, İtalya’dan güzel bir dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serra Nur Kartal: "Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak mükemmel bir his"

Serra Nur Kartal, EYOF’ta Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak mükemmel bir his. Antrenmanlarla yarışlara odaklanıp hazırlanıyoruz. Yarışlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah çok güzel bir performans sergileyip çok iyi sonuçlar alacağız. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklerde dalgalandırmak" dedi.

EYOF’ta madalya kazanmayı hedeflediğini söyleyen Can Göydaş, "Antrenmanda bile rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Federasyonumuz bizlere çok destek oluyor. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Defne Akgerman: "Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Defne Akgerman da, Türk bayrağını EYOF’ta dalgalandırmanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızı elimizden gelen en iyi şekilde temsil edeceğiz. EYOF gibi çok önemli bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Salih Yusuf Kartaltepe ise, "Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan EYOF’ta ülkemizi hak ettiği sıraya ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. İstiklal Marşını okutmak için her şeyimle yarışacağım" dedi.