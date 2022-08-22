Almanya’nın boks oscarlarında Türk boksörler önde gidiyor

Almanya’da her yıl geleneksel olarak verilen ve boksun oscarı olarak kabul edilen ’Herqul German Boxing Awrds’ ödülleri için kıyasıya yarış devam ediyor. 4 Eylül tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de verilecek olan ödülleri ise başarılı sinema sanatçısı Oktay Kaynarca, takdim edecek. Türk kulübün spor adamları altı dalda yarışıyor.

Merkezi Hamburg’da yer alan Türk boks kulübü EC Boxing’in ekibi bu yıl altı kategoride ödüle layık görülenler arasında yarışıyor. Yılın promotörü olarak Erol Ceylan, yılın antrenörü olarak Bülent Başer, yılın en iyi boksörü olarak Ali Eren Demirezen, yılın en iyi dönüş yapan boksörü (Comeback) Mahmoud Charr ve yılın en iyi yeteneği olarak da kulübün boksörü (Newcomer) Viktor Faust, adaylar arasına layık görüldü. Boks dalındaki sekiz yarışın altısında EC BOXİNG sporcuları yer alıyor. Yapılan oylamalar neticesinde sporcular ilk sıralardaki yerlerini korumaya devam ediyor. Amerika’daki son maçında iyi bir performans gösteren Ali Eren Demirezen, hem yılın en iyi boksörü ve hem de yılın en iyi maçı dallarında aday gösterildi. Almanya’nın dev isimleriyle kafa kafaya yarışan sporcular ödülleri toplamaya hazırlanıyor.

Erol Ceylan: “Heyecan doruklara ulaştı”

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, yarışmanın çok heyecanlı ilerlediğini belirterek, “Böyle bir ödül törenini hayata geçiren tüm organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Adayların hepsi birbirinden iyi sporculardan oluşuyor. Bu da yarışmanın çok çekişmeli geçmesine neden oluyor. Kulübümüzden çok sayıda sporcumuzun bu yarışmaya layık görülmesi ve ön sıralarda yer alması bizi çok mutlu ediyor. Yıllardır ringlerde kazandığımız altın kemerlerin burada takdir ediliyor olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Boks severler bizleri desteklemek için oy verirlerse memnun oluruz” dedi.

Bülent Başer: “Bu ödülü Almanya’da alan ilkler olacağız”

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, Almanya’da yaşayan bir yabancı olarak böylesi önemli bir ödüle layık görülmenin kendilerine büyük gurur verdiğini belirterek, “Şayet kazanırsak böyle bir ödülü Almanya’da kazanan ilk Türk olacağız. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizi bu ödüle layık gören ve böylesine önemli bir yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk profesyonel boksunun temsil yerinin Almanya olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türk amatör boksunun merkezi Türkiye, profesyonel boksunun merkezi ise Almanya’daki gurbetçiler olmuş durumda. 4 Eylül’de tüm ödülleri toplayacağımıza olan inancım tamdır”.