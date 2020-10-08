Almanya Türkiye Özet İzle | Almanya Türkiye Golleri İzle

lmanya Türkiye karşılaşması geni özeti ve golleri izle... A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almaya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanatan ceza sahasının hemen gerisinde Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Efecan'ın gelişine çok sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmada kaldı.

19. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

45. dakikada orta alandan gelişen atakta Kai Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Julian Draxler ceza sahasına girikten sonra aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı sağ tarafında toplabuluşan Ozan Tufan sağ ayağının içi ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Kai Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Florian Neuhaus yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 2-1

67. dakikada savunmada Florian Neuhaus'dan topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-2

81. dakikada Robin Gosens'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Luca Waldschmidt bekletmeden yerden vurarak ağları sarstı. 3-2

90+4. dakikada Ozan'ın ortasında ceza sahası içinde Cengiz'in indirdiği topu Kenan ağlara gönderdi. 3-3

Stat: Rhein Energie

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

Almanya: Bernd Leno, Nico Schulz (Robin Gosens dk. 70), Antonio Rüdiger (Jonathan Tah dk. 59), Benjamin Henrichs, Robin Koch, Florian Neuhaus (Mahmoud Dahoud dk. 79), Kai Havertz (Nadiem Amiri dk. 90 ?), Emre Can, Julian Brandt (Niklas Stark dk. 85), Julian Draxler (Jonas Hofmann dk. 59), Luca Waldschmidt

Yedekler: Kevin Trapp, Matthias Ginter, Lukas Klostermann

Teknik Direktör: Joachim Löw

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan (Ozan Kabak dk. 75), Nazım Sangare, Efecan Karaca (Mahmut Tekdemir dk. 69), Emre Kılınç (Cengiz Ünder dk. 46), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu (Kenan Karaman dk. 63), Yusuf Yazıcı (Dorukhan Toköz dk. 46), Enes Ünal (Abdülkadir Ömür dk. 85 ?)

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Mert Müldür, Orkun Kökcü, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Julian Draxler (dk. 45), Florian Neuhaus (dk. 58), Luca Waldschmidt (dk. 81) (Almanya), Ozan Tufan (dk. 49), Efecan Karaca (dk. 67), Kenan Karaman (dk. 90+4) (Türkiye)

Sarı kartlar: Antonio Rüdiger, Julian Draxler, Emre Can (Almanya), Cengiz Ünder (Türkiye)