Almanya Kupası sahibini buluyor

Bu sezon Bundesliga’da beklentilerin üzerine çıkan Freiburg ile güçlü kadrosuyla finalin favorisi durumundaki Leipzig’i buluşturacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı vuruşları kupanın sahibini belirleyecek.

Almanya Kupası Finali Freiburg - Leipzig karşılaşması 21 Mayıs Cumartesi saat 21.00’den itibaren Spor Smart ve D-Smart GO’da izleyiciyle buluşacak. Dev finali deneyimli spiker Melih Şendil anlatırken, ünlü futbol adamı Ömer Üründül yorumlarıyla maça renk katacak.