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Alman milli takımına Flick alternatifi

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'den boşalacak olan milli takım teknik direktörlüğü için Hansi Flick ile görüşmelere başladığını bildirdi.

Spor 27.04.2021, 23:28 27.04.2021, 23:39
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Alman milli takımına Flick alternatifi

Almanya Futbol Federasyonu, EURO 2020'nin ardından Löw'den boşalacak milli takım teknik direktörlüğüne Bayern Münih'ten ayrılacak olan Hansi Flick'i getirmeyi amaçlıyor.

Federasyondan SID'e  tarafından yapılan açıklamada "Flick, ülkemizde başarılarıyla takdir edilen bir teknik adam. Kendisi ile görüşmelere başladığımız doğru. Flick ile iletişimimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Flick, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmış, 2017 yılında ise kendi isteği üzerine görevden ayrılmıştı.

(Maçkolik)

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