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Alman futbolunda şok istifa!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, istifa ettiğini açıkladı. Keller, istifasının DFB ve futboldaki sorunları çözmeyeceğini belirtti.

Spor 17.05.2021, 14:14
Alman futbolunda şok istifa!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce duyurulduğu gibi DFB'nin çıkarları için gerekli olan yeni bir başlangıç ​​için başkanlıktan ayrılıyorum. 23 Nisan 2021'deki toplantısında yaşananlardan şahsen sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Keller, yaptığı hatanın DFB'yi utanç verici bir duruma soktuğunu belirterek, istifa etmesinin DFB ve futboldaki sorunları çözmeyeceğini vurguladı.

Fritz Keller'in, 23 Nisan'daki toplantıda yardımcısı Rainer Koch'u Nazi dönemindeki yargıç Roland Freisler ile kıyaslaması yoğun tepki çekmişti.

Almanya'da eyalet ve bölge futbol birliklerinin başkanları bu gelişmeden sonra Fritz Keller'in görevinden istifa etmesini istemişti. Keller, daha sonra Koch'tan özür dilemişti.

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