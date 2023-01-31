Almada Grand Prix’te, son gün madalyaları topladılar

Görme Engelliler Almada Grand Prix organizasyonun kapanış gününde kadınlar J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt altın, erkeklerde J1 +90 kiloda Onur Taştan gümüş, J1 90 kiloda Yasin Cimciler bronz madalya kazanan isimler oldu.

Portekiz’in Almada kentinde sona eren Görme Engelliler Grand Prix müsabakalarında kadınlar J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt altın, erkeklerde J1 +90 kiloda Onur Taştan gümüş, J1 90 kiloda Yasin Cimciler bronz madalyanın sahibi oldular.

Kadınlar J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt çeyrek finalde Kanadalı Priscilla Gagne’yi, yarı finalde ABD’li Liana Muita’yı, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Anzhela Havrysiuk’uyu waza-ari puanlarıyla yenerek sıkletinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler J1 +90 kiloda Onur Taştan çeyrek finalde Kazak Yerlan Utepov’u, yarı finalde Fransız Jason Grandry’i ipponla yenerek finale yükseldi. Fransız Romuald Rabotuer ile altın madalya için karşılaşan Taştan, gümüş madalyada kaldı.

Erkekler J1 90 kiloda Yasin Çimciler bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Valerio Roi Teodori’yi ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Aynı sıkletteki judoka Gökhan Biçer de üçüncülük mücadelesinde İngiliz Daniel Powell’e yenildi ve beşinci oldu.