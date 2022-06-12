banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Allyson, Ümraniyespor’a imza attı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson’u renklerine bağladı.

Spor 12.06.2022, 18:15
Allyson, Ümraniyespor’a imza attı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson’u renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Allyson’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson’u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu