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Alioski siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı.

Spor 22.08.2022, 23:46
Alioski siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı.

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Ezgjan Alioski golle tanıştı. Müsabakanın 80. dakikasında Emre Mor’un yerine dahil olan Kuzey Makedonyalı futbolcu, 83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda kontrol ettiği topu ağlara göndererek sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti.

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