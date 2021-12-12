Aliağaspor FK evinde farklı kazandı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 7. haftasında sahasında Torbalıspor’u 4–0 mağlup eden Aliağaspor FK, puanını 18’e yükselterek grupta liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadında yağmur altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, henüz 5. dakikada Levent Aktuğ’un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılamanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takımda 57. dakikada sahneye çıkan İlker Ataseven farkı 2’ye taşıdı. 62. dakikada Furkan Yıldırım skoru 3-0’a getiren golü kaydederken, 80. dakikada yeniden sahneye çıkan İlker Ataseven kendisinin ikinci takımının ise 4. golünü attı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucunu belirlerken, ev sahibi takım 9. Bölge 2. Grup’ta liderliğini sürdürdü. Aliağaspor FK’nın bol gollü keyifli bir mücadele sergilediği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Aliağalı taraftarlar tribünden birlikte izledi.

“Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz”

Yağmur altında oynanan karşılaşmanın kendilerini zaman zaman zorladığını ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “İyi bir futbol sergiledik. Çok gol pozisyonuna giriyoruz fakat pozisyonları gole çevirmede yeteri kadar becerikli değiliz. Önümüzdeki haftayı bay geçtikten sonra devrenin son maçı için Manisa’ya gideceğiz. Her hangi bir kayıp vermeden tüm maçlarımızı kazanmaya devam edip şampiyonluk yolunda lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz” dedi.