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Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin’i transfer etti
Aliağa Petkimspor, NCAA ekiplerinden San Diego’da forma giyen 22 yaşındaki Türk forvet Yavuz Gültekin ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor 19.01.2023, 20:01
Aliağa Petkimspor, NCAA ekiplerinden San Diego’da forma giyen 22 yaşındaki Türk forvet Yavuz Gültekin ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak San Diego forması giyen forvet oyuncusu Yavuz Gültekin’i transfer etti.
Aliağa Petkimspor’dan yapılan açıklamada, "Sezona NCAA ekiplerinden San Diego Toreros’da başlayan Yavuz Gültekin, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.