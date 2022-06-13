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Aliağa Petkimspor, Silas Melson’u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Silas Melson’u transfer etti.

Spor 13.06.2022, 20:33
Aliağa Petkimspor, Silas Melson’u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Silas Melson’u transfer etti.

Geçtiğimiz sezonu Estonya temsilcisi Kalev/Cramo formasıyla tamamlayan 25 yaşındaki Guard Silas Melson’un transferi kulüpten yapılan açıklamayla duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Estonya temsilcisi Kalev/Cramo forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 18,5 sayı ortalaması tutturan Silas Melson, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadeleri kullanıldı.

ABD’li skorer Silas Melson, geçtiğimiz sezon Kalev formasıyla VTB Ligi’nde 9.6 sayı, 2.7 ribaund ve 1.6 asist ortalaması ile mücadele etti.

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