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Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin’i kadrosuna kattı.

Spor 10.06.2022, 14:24
Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin’i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Ömercan Engin, 28 maçta, 30 dakika, 12,5 sayı, 2,7 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarını yakalamıştı. 1998 doğumlu, 1.98 boyundaki kısa forvet genç oyuncu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı.

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