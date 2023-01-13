Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında oynanacak Aliağa Petkim Spor-Türk Telekom maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 15.30’da Türk Telekom’u konuk edecek. Müsabakanın biletleri bugün 11.30 - 16.00 saatleri arasında; maç günü ise 11.30 - 15.30 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişelerinde satışta olacak. Öte yandan zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.