Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko maçının bilet satışı devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynanacak Aliağa Petkim Spor-Fenerbahçe Beko maçının bilet satışları devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Aliağa Petkimspor, bu akşam saat 18.00’de Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Müsabakanın biletleri saat 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişelerinde satışa sunulmaya devam edecek. Öte yandan zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ise 50 TL olarak belirlenmişti.