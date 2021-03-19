Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol’a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele 21 Mart Pazar günü saat 15.15’de Gaziantep Karataş Şahin Bey Spor Salonu’nda oynanacak. Aliağa Petkimspor, karşılaşma öncesinde 24. hafta sonunda ligde 33 puanla 10. sırada, Empera Halı Gaziantep Basketbol ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Anadolu Efes 47 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Anadolu Efesi’i 43 puanla Pınar Karşıyaka ve 42 puanla Fenerbahçe Beko takip ediyor.