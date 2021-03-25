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Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes’e konuk olacak
Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk olacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 25.03.2021, 17:24
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Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk olacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes’e konuk olacak. Zorlu İstanbul deplasmanı öncesinde İzmir temsilcisi, Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu’nda hazırlıklarını sürdürüyor.
27 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 34 puanla 11. sırada, 49 puanlı Anadolu Efes ise lig lideri konumunda bulunuyor.Ligin ilk devresindeki mücadelede Aliağa Petkimspor, konuk ettiği rakibine 75-71 mağlup olmuştu.