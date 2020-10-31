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Aliağa Petkim Spor: 83 - Galatasaray: 64

ALİAĞA PETKİM SPOR: 83 - GALATASARAY: 64

Spor 31.10.2020, 18:33
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Aliağa Petkim Spor: 83 - Galatasaray: 64

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Galatasaray’ı 83-64 mağlup etti. Karşılaşma öncesi her iki takım basketbolcuları ’Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmir’e geçmiş olsun’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Hüseyin Çelik xx, Ahmet Tatlıcı xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 16, Stephen Zack x 2, Vasiliaskas xxx 10, Ian Hummer xxx 13, Thomas Wimbush xx 7, Boran Güler x, Hakan Yapar x 2, Canberk Kus xx 6, Ege Arar xx 9, Alp Karahan xxx 10, Yiğitcan Turna xx 8, Deniz Çelen x

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Galatasaray: Alexander Hamilton III xxx 17, Ronald Hunter x, Daryl Macon Jr xx 9, Barış Ermiş x, Yiğit Arslan x 5, Brock Motum xxx 12, Berke Atar x, Johnathan Williams xxx 14, Ayberk Olmaz x 1, Göksenin Köksal xx 6

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 19 -12 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 40 - 32 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 58 -52 (Aliağa Petkim Spor lehine)

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