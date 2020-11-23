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Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray’ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Ali 71. dakikada Emre Akbaba’nın yerine girdi.
Spor 23.11.2020, 21:36
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Galatasaray’ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Ali 71. dakikada Emre Akbaba’nın yerine girdi.Galatasaray’ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, Süper Lig’in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Maça yedek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil oldu.