Ali Ülker: "TFF ile önemli projelere imza atacağız"

Ülker, TFF ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada mutluluk duydukları bir anlaşma olduğunu söyleyerek, “TFF ile önemli projelere imza atacağız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Ülker arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. 77 yıllık bir marka olarak misyonlarının insanları mutlu etmek olduğunu söyleyen Ali Ülker, “Bugün biz de mutlu olduk. TFF ile beraber resmi sponsor olarak işbirliği yapmak, ülkemizi bu kadar başarılı temsil eden bir kurumla uzun vadeli anlaşma yapmak bizleri mutlu etti. Sadece Erkek Milli Takımı değil, Kadın Milli Takımı ve E-Milli Takımı’nın da ana sponsoruyuz. Gençler çok ilgi duyuyor sanal sporlara. Biz de yenilikçi bir firmayız. Destekliyoruz onları ama gençlere tavsiyem açık havada spor da yapmaları. E Spor’da dünyada önde gelen yatırımlar var. Bizim de kendi alanımızda sponsorluklarımız devam ediyor. TFF ile işbirliklerimiz devam edecek. Farklı projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde bunları beraber tespit edeceğiz. Altyapılar ve gençler çok önemli ve geleceği de gençler üzerine inşa etmeliyiz. Sürprizlerimiz var ama önden söylersek sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.