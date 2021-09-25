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Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı

Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Spor 25.09.2021, 18:51
Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı

Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Genç pilot Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı. Gençler ve iki çeker kategorilerinde yarışan Ali Türkkan, bu başarı ile bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk kupası kaldıran Türk pilot oldu. Ali Türkkan, sezonun son yarışı olan Sırbistan Rallisi’nde ilk gün sonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda ‘Genç Pilotlar’ ve ‘İki Çeker’ kategorilerinde şampiyonluğa erişti. 5 ayaktan oluşan Balkan Ralli Kupası’na Eskişehir’de elde ettiği zaferle başlayan başarılı pilot, son yarış olan Sırbistan Rallisi’nde de henüz ilk gün tamamlandığında şampiyonluğunu garantiledi.

Sırbistan’daki son mücadelede Ali Türkkan co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün sonunda, Balkan Kupası’na ulaşmayı garantiledi. Bu zaferle Ali Türkkan, bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran Türk pilot oldu.

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