Ali Turan Konyaspor’a veda etti

Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüzde 8 sezon formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz” denildi. Konyaspor, tecrübeli oyuncu için bir de veda videosu paylaştı.

8 sezondur Konyaspor forması giyen Ali Turan, geçen sezon 17 maça çıktı.