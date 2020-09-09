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Ali Turan Konyaspor’a veda etti
KONYASPOR TAKIM KAPTANLARINDAN ALİ TURAN İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Spor 09.09.2020, 11:18
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Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüzde 8 sezon formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz” denildi. Konyaspor, tecrübeli oyuncu için bir de veda videosu paylaştı.
8 sezondur Konyaspor forması giyen Ali Turan, geçen sezon 17 maça çıktı.
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