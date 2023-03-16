Ali Sürmen: "Tüzük daveti önemli"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun tüzük davetinin önemli olduğunu söyledi.

Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzonspor camiası için önemli bir değer olan eski TFF üyemiz Sayın Mustafa Hacıkerimoğlu’nun yeni tüzük daveti camia için önemlidir. Spor derneklerinin Spor Bakanlığı’na bağlanması sonrası yeni tüzük çalışmaları yapılmakta olup yeni seçilecek yönetiminde bir an önce yeni tüzüğü denetim mekanizmaları ile oluşturması ve buna uygun yönetmelikleri yapması camianın, Trabzonspor’umuzun geleceği açısından iyi olacaktır" dedi.