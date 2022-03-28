Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık"

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan takıma dikkat çekerek, "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsaydı başaramazdık" dedi.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iyice yaklaşılan şampiyonluk yolunda yaşananları, duygularını, heyecanını ve kaygılarını, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Dergisi’ne anlattı. Bordo-mavili ekibin yıllarca birçok haksızlığa uğradığını belirterek sözlerine başlayan Sürmen, "Öncelikle, 2010-11’i asla unutmadan, asla vazgeçmeden, 38 yıl değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz. Bunun için çok bedel ödendi, çok mücadele edildi. O kupanın Trabzon’a gelmesi, hem Trabzonspor’un yeniden Anadolu beyliğindeki yerini perçinleştirmesine, hem de taraftarın kulübü daha da sahiplenme duygusuna çok katkısı olacaktır. Trabzonspor yıllardır birçok haksızlığa uğradı, emeği çalındı. Bunların altından çıkmak kolay değil. Ama bu büyük camia hep dik durdu, asla yılmadı ve ayağa kalkmasını bildi. Nihayet resmi olarak bunun meyvesini alma zamanı geldi. Bu süreçte çok büyük mücadeleler var, emek var, planlama, iyi uygulama ve tabii ki birliktelik var. Kolay gelinmedi buralara. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi" ifadelerini kullandı.

"Trabzon her anlamda özeldir"

"Trabzon şehrinin kendine has bir özelliği var, dünyada istisnai şehirlerinden biridir" diyen Ali Sürmen, "Taraftarın yüzde 99,5’i Trabzonsporludur, başka bir takımı tutmak bu insanların aklına gelmez. Bunun Türkiye’de zaten örneği yok, dünyada birkaç şehrin böyle bir özelliği vardır. Sen bu futbol aklını, bu duyguyu, bu gücü anlamadan, başka kulüp aklıyla başkanlık veya hocalık yapamaz, burada futbolcu olamazsın. Trabzon her anlamda özeldir. Buraya dışarıdan gelenler nereye geldiğini bilecek, müzesini, taraftarını, gücünü görecek, hissedecek. Şimdiki bütün ekip bunu iyi özümsedi, başarının temel unsurlarından biri de bu oldu" dedi.

"Mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı"

Sürmen, "Trabzon’da 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapılmadı. Trabzonspor’un bütün şampiyonluklarını yaşamış şanslı gruptan biriyim. Yönetimin, şampiyonluğun gerçekleşmesi halinde kutlama konusunda özel çalışmaları olacaktır. Bunun dışında biz Divan Kurulu olarak katkı sağlamak istiyoruz. Başkan Ağaoğlu’nun da bilgisi var; vakit geçirmeden bu kulübü kuranlar ve bu kulübü bugüne getiren bütün başkanlarından sağ olanları bulundukları yerlerde ziyaret edeceğiz, vefat edenleri mezarları başında anacağız. Şampiyonluk yılını bir vefa yılına çevirmek istiyoruz. Çünkü onların emekleri çok büyük. Hiçbir başkan kulübe zarar vermek için gelmez, hiçbir ayrım yapmadan hepsini kurul başkanları olarak ziyaret edeceğiz. Trabzon böyle bir şehir olmalı, mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için çok canlar verdik. Şampiyon olduk diye can vermeyelim"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, coşkularımızı güçlü yaşayan bir toplum olduklarını belirterek, "Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz. Yöremizde böyle bir gelenek olabilir ama biz çalınan şampiyonluklar için can verdik, şampiyon olduk diye can vermeyelim artık. Öte yandan, toplu kutlama için stat alanı yetmeyecek, bunun için yeni bir alan belirlenmeli bence, valiliğin idari yönlendirmesiyle bu iyi planlanmalı. Kendi adıma ise; şampiyonluk kesinleştiğinde ne yaşayacağımı bilmiyorum ama şimdiden gözlerim doluyor" ifadelerini kullandı.

"Uzun vade planlar önemli"

"2018’de Ahmet Ağaoğlu geldiğinde sabır istemişti" diyen Sürmen, "Bu süreçte belki transfer yasaklarının da etkisiyle genç oyunculara da yöneldik, yabancı oyuncularla iyi harmanladık. Ama genç oyuncuların sürekli gündemde olması da çok sevindirici. Geleceği düzenlerken Trabzonspor’un mutlaka, sadece Trabzon değil ülkenin neresinde olursa olsun yetenekli gençleri bünyesine alıp yeni isimleri çıkartması gerekir. Bu olmazsa olmazdır. Uzun vadede, şampiyonluk kadar önemli ve bu konuda sağlam adımlar atılıyor" dedi.

"Mahalle sahaları gitti, akademiler geldi"

Sürmen, Trabzonspor’un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını ve bir kültür olduğunu da ifade ederek "Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değildir. Bir kültürdür, okuldur. Kuruluş felsefemizden asla vazgeçemeyiz. Mazimiz, başarılarımız, efsane isimler bizim gururumuzdur. Ama zaman, teknoloji, her şey değişti. Daktilo ile başladık mesleğe ama şimdi bilgisayar kullanıyoruz, artık işimizi cep telefonu ile hallediyoruz. Eskiden futbolcular mahalle sahaları, toprak zeminlerinde yetişirdi, şimdi akademiler oluştu, çim sahalarda hazırlanıyorlar. Antrenman teknikleri, tedavi yöntemleri, her şey değişti. Teknolojiyle bilimle yolumuzu sürdürmeli, öz evlatlarımızın yanı sıra nerede olursa olsun genç isimleri bulup bu kültürle yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Yerel basına teşekkür"

Yerel basına da teşekkür ederek sözlerine devam eden Ali Sürmen, "Trabzonspor’un bugün geldiği noktada Trabzon basının da önemli bir yeri var. Ulusal basının dışlayıcı, ezici açıklamalarına rağmen Trabzon basını, şampiyonluk mücadelesinde büyük katkı sağlamaktadır. Trabzon’daki spor basınına özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağduyulu davrandı hep. Bu yolda tabii ki çatlak sesler oldu ama çoğunluğun altında kaldı, sağduyu galip geldi. Ne yazık ki kendini dünyanın merkezi sanan insanlar var. Ama ismi bilinmeyip kulübe büyük hizmet edenler de var. Belki ileride 2015 sonrası Divan Kurulu Başkanlığım dönemimde yaşananları kitap yazabilirim" diyerek sözlerini tamamladı.