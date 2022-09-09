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Ali Şaşal Vural 90+2’de penaltı kurtardı
DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk etti. Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.
Spor 09.09.2022, 00:22
DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk etti. Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1’lik berabere kaldı. Yiğidolar’ın tek golü 42. dakikada Dia Saba’dan geldi. Slavia Prag’ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.
90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor file bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.
Taraftarlar maç sonu Ali Şaşal’ı tebrik ederek tezahüratlarda bulundular.
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|6
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|1
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|1
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