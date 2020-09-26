banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?

Ali Sami Yen’de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA YARIN OYNANACAK DERBİNİN KADRO DEĞERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR. İKİ EKİBİN KADROSUNDA BULUNAN FUTBOLCULARIN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR 298 MİLYON TL.

Spor 26.09.2020, 10:20
3
Ali Sami Yen’de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL.

Süper Lig’in 3. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin Euro’luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta’nın değeri 9 milyon 500 bin Euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır’ın 8, Luis Gustavo’nun da 6 milyon Euro değeri var.

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Omar Elabdellaoui’nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli’nin de 5.5 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Galatasaray 2 6
3. Alanyaspor 2 6
4. Göztepe 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. Adanaspor 3 5
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0