Ali Rıza Dizdar, Genel Kurul’dan çıkarıldı

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da, Genel Kurul Üyesi Ali Rıza Dizdar, yaşanan gerginlik sonrasında Divan Başkanlığı’nın oylamasıyla salondan çıkarıldı.

Beşiktaş’ın Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren üyelerden Ali Rıza Dizdar’ın, Genel Sekreter Mesut Urgancılar’a yönelik eleştirileri sonrasında ortalık gerildi. Kürsüye çıkan Dizdar, 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan maddeleri örnek göstererek, “Genel Sekreter, bu raporu buraya koyduğunuz halde savcılığa başvurmadınız. 29 Mayıs 2020 tarihinde bu rapor buraya koyulmuş. Genel Sekreteri ben severdim. Şampiyon olduğumuz gün o kadar güzel bir beste söylemişti, ‘Fenerbahçe açtı bacaklarını’ şarkısını ben ondan öğrenmiştim. Dünden bugüne geldik. Şimdi kendisi çok yüksekten bakıyor. Ben burayı Genel Sekreter’den dolayı ibra etmem” diye konuştu. Bu sözlerin ardından Genel Sekreter Mesut Urgancılar söz hakkını kullandı.

“Bana burnu büyük diyenler, önce terbiyeyi öğrenecek”

Ali Rıza Dizdar’ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Genel Sekreter Mesut Urgancılar, Dizdar’a tepki göstererek, “Burası Beşiktaş Genel Kurulu. İnsanların öyle ya da böyle kendi kıskançlıklarını, kendi yetersizliklerini, kendi çekememezliklerini kusacakları kürsü değil. Dün akılsızdık, bugün de başka şeylerle suçlandık. Az önceki konuşmayı kendisi hatırlattı. 2003 yılında şampiyon olmuştuk. Ben o zamanlar Beşiktaş’ta birçok işi başarmış bir grup olan Siyah-Beyaz Derneği’nin başkanıydım. Sindiremediğiniz şu; ben bakkal çocuğuyum. Türkiye’nin en iyi okullarında okudum. Beşiktaş maceram, 1990 yılında İstanbul’a taşınınca eski açıkta başladı, numaralıda bitti. O diplomalara rağmen, buralarda nasıl oturulduğunu birileri hazmedemedi. 2 senedir benim üzerimden bazı yönetim kurulu arkadaşlarımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz hayvan değiliz, insanız, başka hayatlarımız da var. Yaşınıza başınıza hürmeten sustuk. Ben burada dün raporu okudum, raporu yorumlamadım. Resmi görevim nedeniyle okudum. Ayrıca Genel Sekreter, resmi temsilcidir, ‘senli, benli, lanlı, lunlu’ konuşamaz. Bunu büyük burun olarak görenler önce terbiyeyi öğrenecekler. Az önceki konuşmacının herhalde son dönemde birileriyle bambaşka dirsek temasları var ki, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 2 senedir ‘Açıklayamazlar, yapamazlar’ dedikleri algılar dün son buldu. Rapor burada okundu, bundan sonra hukuki süreç var. Şimdi yine aynı algıları yapıyorlar. Oradaki klavye şövalyeleriyle bunları yapmıyoruz. Sakın ha beni Beşiktaş’ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için burada itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka bir şeyim yok, kimseye de borcum yok” açıklamasını yaptı.

Oylama sonucu salondan çıkarıldı

Mesut Urgancılar’ın konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar tepki gösterdi. Dizdar’a başka genel kurul üyelerinin tepki koymasının ardından Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Engin Baltacı, güvenlik görevlilerine çağrıda bulunarak Ali Rıza Dizdar’ın salondan çıkarılmasını istedi. Dizdar salondan çıkmayınca, Engin Baltacı genel kurula dönerek Ali Rıza Dizdar’ın çıkarılması için oylama talebinde bulundu. Genel Kurul Üyeleri, Dizdar’ın çıkarılması yönünde oy kullanınca, özel güvenlikler, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkardı. Bu süreçte Divan Kurulu Başkan Yardımcısı’nın salona polis alınması teklifi karşısında Divan Başkanı Engin Baltacı ‘Ben buraya polis sokmam’ diyerek özel güvenliklerin, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkarmasını istedi.