banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor

Ali Rıza Dizdar, Genel Kurul’dan çıkarıldı

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da, Genel Kurul Üyesi Ali Rıza Dizdar, yaşanan gerginlik sonrasında Divan Başkanlığı’nın oylamasıyla salondan çıkarıldı.

Spor 26.12.2021, 12:58
Ali Rıza Dizdar, Genel Kurul’dan çıkarıldı

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da, Genel Kurul Üyesi Ali Rıza Dizdar, yaşanan gerginlik sonrasında Divan Başkanlığı’nın oylamasıyla salondan çıkarıldı.

Beşiktaş’ın Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren üyelerden Ali Rıza Dizdar’ın, Genel Sekreter Mesut Urgancılar’a yönelik eleştirileri sonrasında ortalık gerildi. Kürsüye çıkan Dizdar, 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan maddeleri örnek göstererek, “Genel Sekreter, bu raporu buraya koyduğunuz halde savcılığa başvurmadınız. 29 Mayıs 2020 tarihinde bu rapor buraya koyulmuş. Genel Sekreteri ben severdim. Şampiyon olduğumuz gün o kadar güzel bir beste söylemişti, ‘Fenerbahçe açtı bacaklarını’ şarkısını ben ondan öğrenmiştim. Dünden bugüne geldik. Şimdi kendisi çok yüksekten bakıyor. Ben burayı Genel Sekreter’den dolayı ibra etmem” diye konuştu. Bu sözlerin ardından Genel Sekreter Mesut Urgancılar söz hakkını kullandı.

“Bana burnu büyük diyenler, önce terbiyeyi öğrenecek”

Ali Rıza Dizdar’ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Genel Sekreter Mesut Urgancılar, Dizdar’a tepki göstererek, “Burası Beşiktaş Genel Kurulu. İnsanların öyle ya da böyle kendi kıskançlıklarını, kendi yetersizliklerini, kendi çekememezliklerini kusacakları kürsü değil. Dün akılsızdık, bugün de başka şeylerle suçlandık. Az önceki konuşmayı kendisi hatırlattı. 2003 yılında şampiyon olmuştuk. Ben o zamanlar Beşiktaş’ta birçok işi başarmış bir grup olan Siyah-Beyaz Derneği’nin başkanıydım. Sindiremediğiniz şu; ben bakkal çocuğuyum. Türkiye’nin en iyi okullarında okudum. Beşiktaş maceram, 1990 yılında İstanbul’a taşınınca eski açıkta başladı, numaralıda bitti. O diplomalara rağmen, buralarda nasıl oturulduğunu birileri hazmedemedi. 2 senedir benim üzerimden bazı yönetim kurulu arkadaşlarımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz hayvan değiliz, insanız, başka hayatlarımız da var. Yaşınıza başınıza hürmeten sustuk. Ben burada dün raporu okudum, raporu yorumlamadım. Resmi görevim nedeniyle okudum. Ayrıca Genel Sekreter, resmi temsilcidir, ‘senli, benli, lanlı, lunlu’ konuşamaz. Bunu büyük burun olarak görenler önce terbiyeyi öğrenecekler. Az önceki konuşmacının herhalde son dönemde birileriyle bambaşka dirsek temasları var ki, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 2 senedir ‘Açıklayamazlar, yapamazlar’ dedikleri algılar dün son buldu. Rapor burada okundu, bundan sonra hukuki süreç var. Şimdi yine aynı algıları yapıyorlar. Oradaki klavye şövalyeleriyle bunları yapmıyoruz. Sakın ha beni Beşiktaş’ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için burada itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka bir şeyim yok, kimseye de borcum yok” açıklamasını yaptı.

Oylama sonucu salondan çıkarıldı

Mesut Urgancılar’ın konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar tepki gösterdi. Dizdar’a başka genel kurul üyelerinin tepki koymasının ardından Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Engin Baltacı, güvenlik görevlilerine çağrıda bulunarak Ali Rıza Dizdar’ın salondan çıkarılmasını istedi. Dizdar salondan çıkmayınca, Engin Baltacı genel kurula dönerek Ali Rıza Dizdar’ın çıkarılması için oylama talebinde bulundu. Genel Kurul Üyeleri, Dizdar’ın çıkarılması yönünde oy kullanınca, özel güvenlikler, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkardı. Bu süreçte Divan Kurulu Başkan Yardımcısı’nın salona polis alınması teklifi karşısında Divan Başkanı Engin Baltacı ‘Ben buraya polis sokmam’ diyerek özel güvenliklerin, Ali Rıza Dizdar’ı salonun dışına çıkarmasını istedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8