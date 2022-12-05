Ali Özgün: “Performansımdan dolayı kadro dışı bırakılmadım”

Menemen FK’de geçtiğimiz haftalarda flaş bir gelişme yaşanmıştı ve takımın önemli oyuncularından golcü Ali Özgün, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. 32 yaşındaki golcü oyuncu Özgün, “Gösterdiğim performanstan dolayı kadro dışı bırakılmadım” dedi.

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Menemen FK yönetimi, Teknik Direktör Özden Töraydın’dan takıma ilişkin bir rapor istedi. Töraydın’ın yönetime bildirdiği raporu doğrultusunda takımın önemli oyuncularından golcü Ali Özgün, orta saha Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Golcü oyuncu Ali Özgün ise, “Kadro dışı bırakılma sebebim kesinlikle performansım değil. Takımın en golcü oyuncusuyum. Menemen FK’nın bu sezon attığı 20 golün 7’sine ben imza attım. Yönetim ve teknik heyet özel sebeplerden dolayı beni kadro dışı bıraktı. Sahalara eski performansımdan daha iyi döneceğim” dedi.