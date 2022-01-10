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Ali Koç’un testi negatif
Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un son yapılan testi negatif çıktı.
Spor 10.01.2022, 16:03 10.01.2022, 17:02
Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un son yapılan testi negatif çıktı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, korona virüse ikinci kez yakalanmıştı. Son yapılan PCR testinde Başkan Koç’un testi negatif çıkarken, bugün oynanan Fenerbahçe U19 - Adana Demirspor U19 mücadelesini Dereağzı Tesisleri’nde takip etti.