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Ali Koç’tan takıma destek
FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULARA DESTEK İÇİN YEDEK KULÜBESİNİN YANINA GELDİ.
Spor 27.09.2020, 19:03
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek için yedek kulübesinin yanına geldi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek vermek için protokol tribününden yedek kulübesinin yanına geldi. Futbolculara başarı dileklerinde bulunan Koç, daha sonra protokol tribününde ayrılan yerine döndü.
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