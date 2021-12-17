Ali Koç’a rakip çıktı. Fener’in yeni Başkan adayı Sadettin Saran

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç'a rakip geldi.

Eski Fenerbahçe yöneticisi olan ve şu anda Saran Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Sadettin Saran, İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde taraftarlara müjdeyi verdi.

Bir sonraki kongrede aday olacağını açıklayan Saran, bu göreve hazır olduğunu duyurdu.