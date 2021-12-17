Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaydaki sekizinci akftif uydumuz oalcak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Ali Koç’a rakip çıktı. Fener’in yeni Başkan adayı Sadettin Saran
Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran bir sonraki kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Spor 17.12.2021, 15:35 17.12.2021, 15:44
Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç'a rakip geldi.
Eski Fenerbahçe yöneticisi olan ve şu anda Saran Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Sadettin Saran, İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde taraftarlara müjdeyi verdi.
Bir sonraki kongrede aday olacağını açıklayan Saran, bu göreve hazır olduğunu duyurdu.