Ali Koç ve Mehmet Ali Aydınlar bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, sezon başında yapılan sağlık sponsorluğu anlaşmasının ardından bir araya geldiler.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada açıklamalar yapan Ali Koç şunları söyledi:



“Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana oluşturduğumuz plan çerçevesinde Kulübümüzün işleyişi adına tepeden tırnağa pek çok adım attık; iş birlikleri, yeni bir yapılanma, sponsorluk anlaşmaları… Tüm bu adımları atarken de içerisinde bulunduğumuz durumdan hareketle maddi manevi zorluklarla mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Bugün ayakları yere çok daha sağlam basan, hedeflerini net şekilde belirleyen bir yapı olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

Fenerbahçe sadece dün bugün değil, yakın tarihinde birçok sıkıntı yaşadı, çok zorlu mücadelelerden geçti. Bu sıkıntılar camiamızı kenetlerken bir yanda da camiamız içinde kopuşlara, kamplaşmalara sebep oldu. Hepimizin ortak sevdası Fenerbahçe için güçlerimizi tam anlamıyla birleştiremedik; ancak buna rağmen bugüne kadar gelmeyi, vazgeçmemeyi, taraftarımızın büyük desteğiyle dimdik ayakta kalmayı başardık.

Fenerbahçe’ye inandığımız ve koşulsuz şartsız sadece Fenerbahçe diyerek onun yanında olduğumuz zaman aşılamayacak hiçbir zorluk olmadığını bizzat yaşayarak gördük. Milyonlara da gösterdik. Zorluklar bitti demek iyimserlik olur ama camia olarak yaralarımızı sardığımız ve her şeye rağmen yeniden ‘bir’ olarak en büyük başarılara kilitlendiğimiz bir dönemdeyiz. Bu ‘bir’ olma yolunda, geçmişte yaşananları bir kenara bırakmanın ve Fenerbahçe için önümüze bakmanın zamanının geldiği fikrindeyim.

"YOL ARKADAŞLIĞI YAPMA KARARI ALDIK"

Geçmişe takılı kalmak, kutuplaşmayı sürdürmek bu camianın ihtiyacı olan en son şey, en birincil ihtiyacı ise Fenerbahçe için güçlerimizi birleştirmek. Bu doğrultuda sezon başında Mehmet Ali Bey ile istişare ettik ve birlikte bir yol arkadaşlığı yapma kararı aldık. Mehmet Ali Bey de söz konusu Fenerbahçe olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını bize iletti. Çok memnun olduk.

"FENERBAHÇE OLUNCA AKAN SULAR DURUYOR"



Sarı lacivert sevdamız için, ortak paydamız Fenerbahçe olunca hepimizde akan sular duruyor. Her şeyimizi bir kenara bırakıp Fenerbahçemize ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Bugün de paydaşlığımızın imzasını atıyoruz. Mehmet Ali Bey, Fener Ol kampanyamıza da Fenerbahçelilik bilinciyle destek olmuştu, o dönem de kendisiyle bir iletişimimiz oldu.



Acıbadem Sağlık Grubu geçmişte uzun yıllar boyunca hem sağlık sponsorluğu hem voleybol sponsorluğu yaparak Fenerbahçe’nin yanında olmuş bir markadır. Ve şimdi bu seferberlik yılında da Acıbadem Sağlık Grubu yeniden Kulübümüzün yanında olacak.



Bu anlaşma mücadele ettiğimiz her branşta sporcularımızı tepeden tırnağa en sağlıklı halde tutmak, onlarla en iyi şekilde ilgilenmek ve onların bu arma için maksimum performansı vermesini sağlamak için önemli bir adım. Anlaşmanın camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a ve Acıbadem Sağlık Grubu’na tekrar hoş geldiniz diyorum.”



AYDINLAR: BU BİR YOL ARKADAŞLIĞI

Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamaları ise şöyle:



“Acıbadem Sağlık Grubu olarak Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olmaktan, Fenerbahçe’nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ile Fenerbahçe'nin tüm branşlarındaki oyuncu ve teknik ekiplerinin sağlığı Acıbadem'e emanet olacak.

Sponsorluğumuz kapsamında sporcuların sezon öncesi sağlık kontrolleri, sporcu yaralanmalarındaki tanı ve tedavileri ile performans testleri hastanelerimizde ücretsiz yapılacak. Ben Fenerbahçeliyim, kulübüme dün de destekte bulunuyordum bugün de bulunuyorum yarın da bulunmaya devam edeceğim.



Bu sponsorluğun ise benim için önemi ve anlamı çok farklı. Bu benim için bir sponsorluk değil, bir yol arkadaşlığı anlamı taşıyor. Fenerbahçeliliğin değerlerinden biri, taraftar olarak, kulübün nerede neye ihtiyacı var ise elinden gelen destekle orada, kulübün yanında bulunmaktır. Bu sebeple bize de nerede nasıl ihtiyaç olursa orada yer almaktan mutluluk duyarız. Detayların hiçbir önemi yoktur. Bugün bu anlaşmanın da özünde tamamen Fenerbahçeliliğimin bana verdiği o muhteşem duygu ve sorumluluk yatıyor. Omuz omuza olmamız gereken bu sezonda yan yana bir yol yürüyeceğiz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak geçmişte Kulübümüzün çatısı altında sadece Türkiye’de değil, dünyada ses getiren büyük başarılar yaşadık. İnşallah bugünden sonra da yepyeni başarı hikâyelerinin parçası oluruz. Fenerbahçe’nin mücadelesinde bir payımız olur, yürüdüğü yolda ona katkımız olur. Başkanımız, maddi ve manevi büyük fedakârlıklar yaparak başta futbol olmak üzere tüm branşlarda zirveye oynayan, Fenerbahçelilerin gurur duyacakları takımlar oluşturdu.

Göreve geldiği günden itibaren de maddi ve manevi her şeyiyle Fenerbahçe’ye hizmet ediyor. Biz Fenerbahçelilerin, bu büyük camianın da görevi, elimizden gelen her konuda Kulübümüzün yürüdüğü bu zorlu süreçte Fenerbahçe’nin ve Başkanımızın yanında olmaktır. Bugün, sorumluluk hepimizindir.” (kaynak: habertürk.com)