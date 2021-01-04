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Ali Koç: “Türk futbolunu yönetenler demek ki çok meşgul ki bir cevap bile alamadık!”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde hakem hataları yüzünden TFF’ye yazdıkları mektuba hala cevap alamadıklarına şaşırdıklarını belirterek, “Bir mektup yazdık TFF’ye. Henüz cevap vermeyi bile tenezzül etmediler. Demek ki bizi dilimizi yabancı bir dil. Farklı bir dil kullanmamız gerekiyor” dedi. Başkan Koç, devre arasında bir ya da iki takviye de düşündüklerini belirtti.

Spor 04.01.2021, 22:09
Ali Koç: “Türk futbolunu yönetenler demek ki çok meşgul ki bir cevap bile alamadık!”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde hakem hataları yüzünden TFF’ye yazdıkları mektuba hala cevap alamadıklarına şaşırdıklarını belirterek, “Bir mektup yazdık TFF’ye. Henüz cevap vermeyi bile tenezzül etmediler. Demek ki bizi dilimizi yabancı bir dil. Farklı bir dil kullanmamız gerekiyor” dedi. Başkan Koç, devre arasında bir ya da iki takviye de düşündüklerini belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Mücadele sonunda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, “Öncelikle herkesin yen yılını kutlarım. Allah bir daha böyle bir yıl göstermesin. Normalleşmenin hızlanacağı, sağlıklı bir yıl temenni ederim. Süper Lig’de de fair-play ruhunun hakim olacağı, kazanmak için her şeyin mubah olmadığı ve mümkün olduğu kadar maçların sahada sonuçlanacağı bir lig olmasını temenni ediyorum. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor; saha içi ve saha dışı. Gerek VAR odasında alınan kararlar. Standardı yakalamak istediğimiz bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı, bir nebze VAR’da verilen kararlarla lig tablosunun etkilendiği dönemi yaşadık birkaç haftadır. Ne kadar çok bağırılıp çağırılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsam, fikrimi değiştirmeye de açığım. Bunu bir şekilde otoritelerin göstermesi lazım. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. Yok maçlar yetirince uzatılmıyor diye tepki koyanların sonraki maçta yaşadıkları ortada” dedi.

“Bugün iki tane VAR’lık pozisyon var”

Hem kendilerinin hem de rakibin birere pozisyonunda VAR’a gidilmesi gerektiğini belirten Başkan Koç, “Bugün iki tane VAR’lık penaltı pozisyon var. Bir tanesi bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR’a çağırılabilirdi. Kasımpaşa’nın da bir penaltı pozisyonu var. Seyreden arkadaşlar VAR’a çağırılması gereken bir pozisyon olduğunu belirtiyor. Şaşırıyoruz, bu ne kadar daha böyle devam edecek. Üstüne federasyonun disiplin ve hukuk kurularının aldığı enteresan kararlar var. Daha da enteresanı kart kararının değiştirilmesi. Hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Medyamızda bu konuya değinilmemesi de enteresan geliyor. Bugün maç 1-0 iken kritik bir dakikada sizlere de sorduğum pozisyonda penaltı dediniz. Bize de öyle geldi. Şampiyonluk adayı takımlarının maçlarına bakıyorum. Orada VAR’a çağırılan pozisyonlar, bize çağrılmayanlar var. İnsan ister istemez farklı düşünüyor” şeklinde konuştu.

“Galiba farklı bir dil kullanmamız gerekiyor”

Federasyona yazılan mektuba bir cevap alamadıkları için şaşkın olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Benim başkanlık döneminde asarız, keseriz demedik. Demek de istemiyoruz. Bu konulara en yapıcı, katılımcı şekilde yaklaşıyoruz. Samandıra’da yaptığımız son söyleşide de bazı söylemlerimiz olmuştu. Bir mektup yazdık TFF’ye. Henüz cevap vermeyi bile tenezzül etmediler. Demek ki bizi dilimizi yabancı bir dil. Farklı bir dil kullanmamız gerekiyor. Haftalardır yaşanan şikayetler var, bu konularla yapıcı önerilerle yazılan mektuba Türk futbolunu yönetenler nezaketen bir cevap bile vermiyor. Demek ki çok meşguller. Türk futbolunun rekabetçi olmasıyla ya da alt yapılarla uğraşıyorlar galiba! En azından mektubunuzu aldık diye bir görüş bile veremiyorlar. Biz de önümüzdeki seçenekler üzerinden hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Forma için savaşan ruha yavaş yavaş yaklaşıyoruz”

Takım ruhunu yavaş yavaş yakaladıklarını belirten Başkan Koç, “Bu sene Kasımpaşa’nın 100. Yıl dönümü. Nice seneler diliyorum. 100. yıla gelmek önemli. Onlara mücadelelerinde başarılar diliyorum. Takımımıza dönersek, biz aranın bize iyi geleceğini düşünürken, sakatlar döndü ama Covid vakaları oldu. Bugün bazı arkadaşların kısmi sakatlıkları vardı, oyandılar. Buna rağmen iyi mücadele ettiler. Doğru istikametteyiz ama gidecek daha çok yolumuz var. Bu forma için arma için sonuna kadar savaşacak, mücadeleci olan bu arma için ölümüne kadar mücadele edecek ruha yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu eksikti bunu oturtuyoruz. Gollü kazanmamıza sevindik. Önemli bir Alanya maçı öncesi kazandık. Ayrıca gol yemediğimize sevindik. Biz yememiz gerekenden fazla gol yiyoruz. Onu halledeceğiz. Belki devre arası bir iki dokunuşla çok iyi yere geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Bir-iki bölgede takviyeye ihtiyaç var”

Devre arasında bir ya da iki takviye düşünebileceklerini söyleyen Başkan Koç, “Bizim bir yoğurt yiyişimiz var. İmza atılana kadar oldu, olacak veya düşünüyoruz demiyoruz. Bir, iki mevkiye ihtiyacımız var. Bu limit ve kontenjan çerçevesinde ele alınması gereken konular. Sportif direktörümüz, hocamız ve scout bize bir şeyler sundular. Buna karar vereceğiz. Transfer döneminde maçlar olmazdı eskiden şimdi fazla maçlar var. Bizim yaşadığımız inişler gibi diğer takımlar da yaşayacak. Her türlü hamleyi çok düşünerek yapmamız lazım” şeklinde konuştu. 16 hafta sonunda toplanan 29 puanın öngördükleri puanın altında olduğunu belirten Koç, bir basın mensubunun, ‘TFF’ye mektup için başka bir iletişim kurma planınız var mı? Sorusuna ise “İnşallah dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız” yanıtını verdi.

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