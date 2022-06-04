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Ali Koç: "Türk futbolunda FETÖ örgütünün unsurları devam etmektedir. Bir kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost bildiğim kişidir. İlerleyen günlerde ifade edeceğim. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye, şaibeye mahal vermemek iç

Ali Koç: "Türk futbolunda FETÖ örgütünün unsurları devam etmektedir. Bir kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost bildiğim kişidir. İlerleyen günlerde ifade edeceğim. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye, şaibeye mahal vermemek için."

Spor 04.06.2022, 16:35
Ali Koç: "Türk futbolunda FETÖ örgütünün unsurları devam etmektedir. Bir kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost bildiğim kişidir. İlerleyen günlerde ifade edeceğim. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye, şaibeye mahal vermemek iç

Ali Koç: "Türk futbolunda FETÖ örgütünün unsurları devam etmektedir. Bir kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost bildiğim kişidir. İlerleyen günlerde ifade edeceğim. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye, şaibeye mahal vermemek için."

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