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Ali Koç tribünde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Spor 18.04.2021, 19:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek müsabakayı tribünden takip etti.Korona virüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.