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Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur."
Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur."
Spor 04.06.2022, 16:36
Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur."